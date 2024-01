Disparition en mer de 37 migrants : les recherches se poursuivent

La direction générale de la Garde nationale (DGGN), a indiqué, dans un communiqué publié mardi 16 janvier 2024, que les recherches se poursuivent pour retrouver les migrants qui ont embarqué mercredi dernier des côtes sfaxiennes.

La DGGN a souligné que tous les moyens ont été déployés pour retrouver les 37 migrants disparus depuis maintenant plusieurs jours.

Aujourd’hui, les familles des 37 migrants irréguliers disparus ont bloqué la route et mis le feu à des pneus dans le centre-ville d’El Hencha dans le gouvernorat de Sfax. Les protestataires ont exigé des autorités l’intensification des opérations de recherches et de ratissage. Les 37 migrants irréguliers n’ont plus donné signe de vie depuis une semaine.

Hier, une citoyenne est intervenue sur Jawhara FM, pour alerter sur la disparition de 37 migrants qui ont pris la mer, pour une traversée clandestine, la semaine dernière.

Il s’agit, selon la même source, d’un groupe de jeunes du même quartier. Ils ont entre quatorze et trente ans.

M.B.Z