Météo Tunisie : baisse des températures et pluies à partir de la nuit du 5 janvier

L'Institut national de la météorologie (INM), annonce des pluies à partir de la nuit du vendredi 5 janvier 2024.

Ces pluies seront éparses et localement orageuses dans le nord et le centre avec des quantités plus élevées sur les côtes.

Les pluies pourront atteindre 70mm dans l’extrême nord-ouest avec des chutes de grêle à certains endroits.

Les températures enregistreront une forte baisse et se situeront entre 6°C et 11°C à l’ouest et entre 12°C et 16°C dans le reste des régions avec un vent d’ouest qui soufflera fort dans les régions de l’intérieur et qui pourra atteindre une vitesse de 100km/h sur les côtes nord et les hauteurs.

M.B.Z