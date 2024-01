Prolongation de la détention de Béchir Akremi et Habib Ellouze

La détention préventive de Béchir Akremi, ancien procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis, et de Habib Ellouze, dirigeant du mouvement Ennahdha, a été prolongée de quatre mois, en application de la décision prise par le juge d'instruction du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Un mandat de dépôt a été émis par le juge d’instruction contre l’ancien procureur de la République, Béchir Akremi, vendredi 10 mars 2023.

On rappellera que Béchir Akremi avait été arrêté dimanche 12 février. L’ancien procureur, très controversé, est accusé par le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi de dissimulation de preuves et d'entrave à la justice. On l'accuse, également d'avoir été chargé, par le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi, d'innocenter des terroristes et de bloquer l'enquête portant sur les assassinats politiques.

Pour le dirigeant d’Ennahdha, Habib Ellouze, le juge d’instruction près le pôle judiciaire antiterroriste a décidé, mercredi 6 septembre 2023, de proroger sa détention provisoire de quatre mois renouvelables, apprend Business News de sources autorisées.

Le juge d’instruction près le pôle judiciaire antiterroriste avait émis le 10 mars 2023 un mandat de dépôt à l’encontre de Habib Ellouze.

L’ancien député à l’Assemblée nationale constituante et dirigeant nahdhaoui, Habib Ellouze avait été arrêté, jeudi 2 mars 2023. L’arrestation avait été effectuée par une brigade spéciale de la police judiciaire d’El Gorjani, sur ordre du ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis.

R.A.