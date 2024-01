Kaïs Saïed, Samir Sassi, pont de Bizerte… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 4 janvier 2024 :

Kaïs Saïed : nous ne prendrons aux riches que le surplus de leur argent et non leurs fortunes

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est réuni, mercredi 3 décembre 2023, avec les ministres des Finances et du Commerce, Sihem Nemsia et Kalthoum Ben Rejeb. Lors de cette rencontre, il a réaffirmé le rôle social de l’État assurant qu’il ne prendrait aux riches que « le surplus de leur argent et non leurs fortunes ». Il a signalé que l’État n’hésiterait pas à protéger ceux qui ont fait fortune dans la légalité, mais ne resterait pas les bras croisés face à ceux qui refusent de répondre de leurs actes. Il a ajouté que l’État devrait travailler à réaliser les aspirations du peuple à la justice sociale soulignant que l’État ne restera pas les bras croisés face à ceux qui œuvrent à la levée des subventions.

Kaïs Saïed dénonce une guerre d'épuration contre le peuple palestinien

La question palestinienne a été au cœur de la rencontre du président de la République, Kaïs Saïed, avec Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger, mercredi 3 janvier 2024. Le président de la République a dénoncé les pratiques sionistes qu’il a qualifié de guerre contre l’existence du peuple palestinien. Pour lui, la guerre d'épuration « en cours sous les yeux du monde » ne vise pas une faction ou un mouvement, mais vise plutôt l'existence même d'un peuple.

Samir Sassi placé en garde à vue pour suspicion d’appartenance à une organisation terroriste

Le ministère public près le Tribunal de première instance d’Ariana a ordonné, jeudi 4 janvier 2024, à la brigade de recherches et investigations de la garde nationale à la Cité Ettadhamen de placer le journaliste Samir Sassi en garde à vue pendant cinq jours pour suspicion d’appartenance à une organisation terroriste. Le journaliste sera traduit, demain, devant le ministère public près le Tribunal de première instance d’Ariana qui devrait soumettre son dossier au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, apprend Business News de sources proches du dossier.

Pour un coût de 610 millions de dinars : une société chinoise obtient le marché du pont de Bizerte

Pour une durée de trente-huit mois et conformément à l'appel d'offres international numéro 2021/22/DGPC, le ministère de l'Équipement a annoncé l'attribution du marché des travaux du pont principal du projet de réalisation de la liaison entre l'autoroute A4 et la ville de Bizerte (lot numéro 2) à la société chinoise Sichuan Road & Bridge pour un coût total de 610 millions de dinars, toutes taxes comprises. D’après le communiqué du mercredi 4 janvier 2024, les procédures contractuelles restantes seront finalisées, et les travaux débuteront dans les semaines à venir, assure le ministère de l’Équipement.

Détails du rattachement des employés de Shems FM à l'établissement de la Radio tunisienne

La PDG de l'établissement de la Radio tunisienne, Henda Ben Alaya Ghribi a confirmé, jeudi 4 janvier 2024, l’information selon laquelle, les journalistes et agents de la radio confisquée Shems FM seront intégrés à la Radio nationale. Dans une déclaration à la Tap, Mme Ben Alaya Ghribi a indiqué que cette décision a été prise lors d’un conseil ministériel restreint tenu le 18 décembre 2023. Il s’agit, selon elle, d’une décision souveraine, qui entre dans le cadre du rôle social de l’État, en préservant les emplois et les droits des employés. La PDG a aussi spécifié que la radio va poursuivre la diffusion de ses programmes jusqu’à la fin des procédures administratives.