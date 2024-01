Mohamed Zouari tête d’affiche d’une production Netflix ?

Des pages sur les réseaux ont partagé, ces derniers jours, une information selon laquelle l’ingénieur islamiste tunisien, feu Mohamed Zouari, serait en tête d’affiche d’une production Netflix. Ces publications ont été accompagnées d’une image estampillée Netflix et montrant feu Mohamed Zouari photographié avec des drones surplombant le ciel.

L'image a beaucoup fait réagir et a suscité des réactions mitigées. L'une de ces publications a généré plus de treize mille réactions sur le réseau Facebook. En pleine offensive d'Israël contre Gaza, est-ce que la plateforme américaine a réellement décidé de produire un film ou une série pour rendre hommage à un ingénieur du Hamas, classée organisation terroriste par les États-Unis ?

Certains internautes se sont étonnés du ridicule de cette publication commentant qu’il est étonannt de penser que treize mille personnes aient réellement cru que Netflix allait produire une série sur feu Mohamed Zouari.

BN Check a cherché la parution de cette série sur Netflix et aucune annonce n’a été faite dans ce sens.

D’ailleurs, la photo porte la mention de Mohamed Jebari, un designer graphique très actif sur la toile et connu pour ses images satiriques ou idylliques générées par Intelligence artificielle.

De plus, BN Check a essayé de vérifier l’authenticité de cette image qui se trouve être générée par intelligence artificielle. En effet, « les images générées par IA représentent souvent des marqueurs visuels étranges, tels que des distorsions bizarres », peut-on lire sur les sites de vérification d’images générées par une IA. Dans ce cas de figure, l’image présente certains détails qui trahissent le fait qu’elle est générée par une IA, notamment le visage de Mohamed Zouari qui présente des traits différents de ses traits réels.

L'image est donc clairement un montage et aucune production Netflix n'est prévue pour retracer le parcours de Mohamed Zouari.

Mohamed Zouari a été assassiné le 15 décembre 2016, devant son domicile à Sfa. Son décès a suscité une vive polémique dans le pays et le Mossad en est vite accusé.

La brigade Izz al-Din al-Qassam, branche armée du Hamas, a reconnu l’ingénieur comme étant dirigeant et martyr de la Brigade. Al-Qassam explique que pendant plus de dix ans, l’ingénieur tunisien a travaillé pour le développement de drones qui auraient plus tard servi dans les conflits contre Israël.

R.B.H