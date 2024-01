Performances du secteur bancaire tunisien pour 2022

2022 a été un bon cru pour les banques et sociétés de leasing tunisiennes, en se référant à la 12e édition du rapport annuel sur la supervision bancaire pour l’exercice 2022.

Les banques résidentes ont réalisé un résultat de 1.313 millions de dinars (MD) (+20,9% par rapport à 2021) pour un PNB de 7.000 MD (12,36%) et un total actifs de 151.806 MD (+7,72%).

Leur total dépôts a atteint 96.661 MD alors que leur total crédits s'est situé à 103.685 MD.

Leur coefficient d’exploitation est passé de 47,9% à 44,9% entre 2021 et 2022. Le ROA des banques résidentes s’est situé à 1% (contre 0,8% un an auparavant), le ROE à 10,8% (contre 9,1%), le ratio de solvabilité à 14% (contre 13,3%) et le Tier One à 10,9% (contre 10,3%).

La part des créances classées a baissé de 13,1% à 12,6%. Idem pour le taux de couverture qui diminue de 57,2% à 55,1%.

S’agissant des établissements de leasing, ils ont réalisé un résultat net de 83 MD en 2022 contre 61 MD en 2021, soit une hausse de 36,06%. Le produit net de leasing a atteint 282 MD (+15,1%), pour un total actifs de 4.772 MD (-0,47%) et un total crédits-bails de 4.005 MD (+1,83%).

Leur coefficient d’exploitation est passé de 39,6% à 34,5% entre 2021 et 2022. Le ROA des sociétés de leasing s’est situé à 2% (contre 1,4% un an auparavant), le ROE à 12% (contre 9,7%), le ratio de solvabilité à 17,8% (contre 17,6%) et le Tier One à 13,7% (contre 13,1%).

La part des créances classées a baissé de 11,2% à 10,2%. Par contre, taux de couverture a augmenté passant de 68,5% à 72,6%.

Rappelons que le secteur bancaire tunisien est composé de 45 établissements agréés : 29 banques dont 22 résidentes et sept non-résidentes, seize établissements financiers dont huit établissements de leasing, deux sociétés de factoring, deux banques d’affaires et quatre établissements de paiement. Le réseau est composé de 2.030 agences des banques résidentes et 58 agences de leasing

L’effectif des banques résidentes est de 20.137 agents.

