Pour un coût de 610 millions de dinars : une société chinoise obtient le marché du pont de Bizerte

Pour une durée de trente-huit mois et conformément à l'appel d'offres international numéro 2021/22/DGPC, le ministère de l'Équipement a annoncé l'attribution du marché des travaux du pont principal du projet de réalisation de la liaison entre l'autoroute A4 et la ville de Bizerte (lot numéro 2) à la société chinoise Sichuan Road & Bridge pour un coût total de 610 millions de dinars, toutes taxes comprises.

D’après le communiqué du mercredi 4 janvier 2024, les procédures contractuelles restantes seront finalisées, et les travaux débuteront dans les semaines à venir, assure le ministère de l’Équipement.

Selon le même communiqué, le deuxième lot comprend la construction d'un pont de 2070 mètres de long au niveau du canal de navigation à Bizerte. Il s'agit d'un pont de type double avec une structure métallique et un revêtement en béton armé composé de 19 travées, dont trois s'étendent sur le canal de navigation sur une longueur d'environ 900 mètres, avec une hauteur d'environ 56 mètres au-dessus de la mer permettant le passage de tous types de navires.

Le pont de Bizerte a une longue histoire. Le premier pont à être construit sur le canal de Bizerte a été un pont transbordeur construit par les Français en 1898. Ce pont a été utilisé pendant plus de 70 ans, mais il est devenu obsolète au fil des ans.

En 1977, le gouvernement tunisien a décidé de construire un nouveau pont sur le canal de Bizerte. Le nouveau pont devait être un pont mobile plus moderne et plus sûr.

Les travaux de construction du nouveau pont ont commencé en 1978 et ont été achevés en 1980. Le pont a été mis en service le 24 juin 1980.

Le nouveau pont de Bizerte est un pont mobile en acier qui relie les deux rives du canal. Il est long de 105 mètres et large de 13.10 mètres.

Le pont est équipé d'un système de levage hydraulique qui permet de le soulever en dix minutes pour permettre le passage des navires. Le pont est également équipé d'un système de sécurité qui empêche sa chute en cas de panne.

R.A.