L’épouse d’un terroriste condamnée pour avoir planifié le kidnapping d’enfants de sécuritaires

La porte-parole du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et substitut du procureur au sein de cette institution, Hanen Gaddes est intervenue, mercredi 3 janvier 2023, dans l’émission Rendez-vous 9 diffusée sur Attessia TV et présentée par Malek Baccari.

Elle est revenue sur l’affaire, datant de février 2022, du kidnapping d’enfants de sécuritaires planifié par l’épouse du terroriste Tahar El Gharbi.

« Son épouse a voulu le rejoindre en Libye où il s’est enfui, en 2013 elle a été capturée et emprisonnée. Á sa sortie de prison, elle a été placée sous surveillance et grâce à cela, on a pu découvrir qu’elle a noué des relations avec des personnes se trouvant à l’étranger et qu’elle a travaillé dans un jardin d’enfants à Gafsa. Elle y guettait les enfants de sécuritaires qu’elle prenait même en photo, attendant l’occasion de les kidnapper et les retenir en otage pour négocier la libération de terroristes » a révélé Hanen Gaddes.

Elle a ensuite précisé que l’épouse du terroriste a été arrêtée et jugée au mois de décembre dernier. Elle a écopé d’une peine de 22 ans de prison.

M.B.Z