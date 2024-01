« This is me », un documentaire retraçant le parcours d’Ons Jabeur

La tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur a annoncé mercredi 3 janvier 2024, la diffusion prochaine d’un documentaire qui retracera son parcours : « This is Me ». Ce sera pour le 7 janvier sur TOD.

Un teaser du documentaire a déjà été diffusé sur les réseaux sociaux. La championne tunisienne, 6e dans le classement mondial, devenue une star mondiale, y partage son histoire, son enfance, les hauts et les bas de sa carrière et l’impact de son parcours sur sa santé mentale.

« This is me » se veut un portrait intimiste d’une sportive de haut niveau qui parle aussi des pressions qui accompagnent le fait, pour elle, de représenter un modèle pour la jeunesse notamment arabe et africaine. On y suit Ons Jabeur dans son pays ou sur les courts internationaux. La joueuse n’a pas manqué de souligner sa fierté d’être Tunisienne et sa détermination à écrire l’Histoire.

This is Me ❤️Coming soon on Tod 🙏 https://t.co/eYtkNMNHXC — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) December 28, 2023