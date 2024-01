Non, la Cour internationale de justice n'a pas annulé les vaccins

Imprimer

Ces derniers jours, une information a circulé selon laquelle la Cour internationale de justice aurait statué en annulant toutes les formes de vaccination, leur fabrication et leur vente, ainsi que l'annulation du protocole sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé, mettant plusieurs personnes sous le coup de poursuites pour génocide.On prétend également que le Royaume-Uni serait le premier à mettre cela en œuvre immédiatement.

Cette information a été partagée sur plusieurs pages Facebook, suscitant des inquiétudes et la colère de plusieurs internautes. Certains ont commenté : « Est-il concevable que cette décision soit prise maintenant après que tant de personnes aient été effectivement vaccinées, un crime réel ? » tandis que d'autres ont déclaré : « c'est un crime contre les citoyens, ces personnes doivent être tenues pour responsables ».

Face à la propagation de cette information et son ampleur sur les réseaux sociaux, nous avons vérifié la prétendue source de ces publications qui est la Cour internationale de justice et en consultant son site officiel à l'adresse www.icj-cij.org. Il est apparu qu’aucune décision en ce sens n'a été prise. En revenant sur les derniers communiqués de la Cour, nous n'avons trouvé aucune trace de cette information.

De plus, en cliquant sur le lien fourni avec la publication, il nous redirige vers une sous-page d'un site appelé "commonlaw.earth", qui contient des allégations mensongères. Ce site n'a aucun lien avec la Cour internationale de justice ou toute autre organisation internationale. En explorant le site, il semble être australien, avec une page dédiée au Royaume-Uni qui mène à une page pour le Canada, mais qui ne fonctionne pas.

La fausse déclaration est signée par une personne nommée Kevin Annett, sous le nom de "Cour internationale de justice pour le droit commun" (ICLCJ) (Tribunal de justice), et selon un rapport de Reuters, elle n'est pas légalement reconnue, étant une invention de Kevin Annett, un ancien pasteur démis de ses fonctions en 1997 pour avoir diffusé des théories du complot.

En consultant le site officiel et les pages officielles sur les réseaux sociaux de la Cour internationale de justice, aucune déclaration, annonce ou rapport n'a été trouvé parlant d'une « décision d'annuler toutes les formes de vaccination, leur fabrication et leur vente, ainsi que l'annulation du protocole sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé ». Il est à noter que cette fausse information avait déjà circulé l'année précédente en janvier et mars 2023 non seulement en Tunisie mais dans d’autres pays voisins comme la Libye et le Maroc.

Ainsi, il n'y a aucune véracité dans les allégations selon lesquelles la Cour internationale de justice aurait pris une telle décision, ni d'aucune autre entité légale.

R.A.