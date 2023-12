Fortes pluies : les mises en garde du ministère de l’Agriculture

Le ministère de l'Agriculture a rendu public un communiqué, dimanche 17 décembre 2023, à la suite des prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), appelant les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires pour protéger leur bétail. Le ministère appelle à éviter de laisser le bétail à l'extérieur, en veillant à le placer à l'intérieur des étables et en l'éloignant des cours d'eau.

Le ministère insiste également sur la nécessité de rassembler les machines agricoles et les équipements et de les stocker dans des endroits sûrs, éloignés des cours d'eau, tout en vérifiant la solidité des structures des serres climatisées en prévision des vents forts.

De plus, le ministère recommande aux marins et aux propriétaires de bateaux de pêche de faire preuve de prudence, d'éviter les risques inutiles et de ne pas prendre la mer.





L’INM a déjà annoncé que de fortes pluies sont attendues, aujourd’hui, précisant que les précipitations devraient atteindre les 30 à 50 millimètres voire les 90 millimètres vers la fin de la journée localement dans les gouvernorats du Sahel, Nabeul et Kairouan.

Les précipitations devraient se poursuivre jusqu’à mardi 19 décembre sur l’ensemble des régions. Elles seraient orageuses et particulièrement fortes dans le Sahel, le Cap Bon et dans le Sud.





S.H