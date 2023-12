Après la crise de colère d’un employé, les magasins Aziza présentent des excuses

Imprimer

Les magasins Aziza ont publié, vendredi 15 décembre 2023, un communiqué présentant leurs excuses après la crise de colère d’un employé.

Dans une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux, on voit un jeune homme vociférer des insultes et épandre le sucre sur les clients. Face à la ruée sur le sucre, l’employé s’est fortement emporté et a quitté la caisse pour s’attaquer aux citoyens présents dans le magasin et les pousser vers la sortie.

L’incident a fait polémique sur la toile poussant l’enseigne à réagir. Les magasins Aziza ont assuré endosser l’entière responsabilité de ce qu’il s’est passé et ont affirmé avoir pris les dispositions nécessaires sans donner plus de détails sur le sort de l’employé en question.

Ils ont ajouté que le comportement de l’employé en question ne reflétait point les valeurs de l’enseigne réitérant leur engagement à fournir davantage d’effort afin d’éviter que des scènes similaires ne se reproduisent.

La pénurie de plusieurs produits de première nécessité provoque au quotidien des scènes de chaos dans les commerces et magasins de la grande distribution. Des queues se forment et parfois des foules dans l’espoir de rentrer avec un paquet de lait, de riz ou de sucre.





N.J