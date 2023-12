Anis Kharbeche : le lait se vend à perte depuis trois ans

Le membre du comité central exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de l’agriculture (Utap), Anis Kharbeche, est revenu samedi 16 décembre 2023, sur la crise du secteur du lait notant que ce produit se vend à perte depuis trois ans.

Dans une intervention téléphonique sur Diwan FM, il a affirmé au micro d’Afef Gharbi, que les épisodes de sécheresse ont aggravé la crise. Il a évoqué, dans ce sens, l’absence d’un stock de fourrage et la diminution des importations d’orge en plus des prix élevés des aliments concentrés.

Ces facteurs ont contribué à la régression de la production laitière et a poussé les agriculteurs à abandonner leur cheptel à hauteur de 25%. Les coûts de production ont, eux, augmenté alors que le lait se vend à des prix bien inférieurs. Selon Anis Karbeche le litre de lait coûte deux dinars environ alors qu’il se vend à 1,340 dinar.

En comparaison avec 2019, la production de lait a chuté de 40%, selon le membre du comité central exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de l’agriculture. Il a ajouté qu’entre 85 et 90% des producteurs sont de petits exploitants qui ont moins de cinq vaches laitières et ne peuvent, de ce fait, faire face à la situation actuelle.

Interpellé sur les efforts déployés pour résoudre cette problématique, il a avancé que le ministère de l’Agriculture travaillait actuellement sur la création d’un office des fourrages dont le décret de création devrait être prêt d’ici à un mois.

Il a signalé, dans ce même contexte, la nécessité de réviser le système de subvention du lait en orientant le produit vers les citoyens et non les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, entre autres.

Il a affirmé, par ailleurs, que la crise actuelle était principalement due au manque de production expliquant que le phénomène de monopole n’en est responsable qu’à 20%. Il a rappelé que la consommation journalière était de 1,7 à 1,8 million de litres de lait alors que la production est estimée à 1,3 et 1,4 million de litres par jour.

N.J