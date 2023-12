Évoquée à plusieurs reprises par le président, quelle est la situation de la société El Fouladh ?

Le chef de l’État, Kaïs Saïed, a évoqué plusieurs fois la société tunisienne de sidérurgie El Fouladh en constatant des amas de ferailles dans différents entrepôts. Ancien fleuron de l’économie tunisienne, la situation de cette entreprise n’a cessé de se compliquer ces dernières années.

Selon les derniers chiffres communiqués par la bourse de Tunis (hors cote), la société a réalisé un résultat déficitaire de 25,89 millions de dinars fin 2021 contre 44,8 millions de dinars fin 2022.

Les produits d’exploitation ont atteint 167,21 millions de dinars fin 2021 (+1,09%) alors que les charges d’exploitation se sont situées à 152,78 millions de dinars pour cette même période (-12,48%). Ainsi, le résultat d’exploitation s’est nettement amélioré passant d’un déficit de 9,18 millions de dinars à un résultat d’exploitation positif de 14,43 millions de dinars.

Ce résultat a été négativement impacté par l'augmentation des charges financières de 12,78%, se situant à 41,64 millions de dinars. En outre, El Fouladh a payé 230.200 dinars d’impôt sur les sociétés.

Dans leur rapport, les commissaires aux comptes ont émis un avis « avec réserves », notamment en ce qui concerne la poursuite de l’exploitation, surtout avec le retard de mise en place du plan d’assainissement. Et de spécifier que l’endettement de la société s’est élevé à 563,99 millions de dinars à fin 2021 alors que le déficit cumulé a atteint 372,99 millions de dinars, enregistrant de ce fait des capitaux propres négatifs de 333,02 millions de dinars.

Selon ce même document, l’entreprise a été dans l’incapacité de payer 106,8 millions de dinars (51,6 MD principal et 55,2 MD de pénalités de retard) à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et cela du quatrième trimestre 2011 jusqu’au quatrième trimestre 2021, outre plusieurs fournisseurs notamment 121 millions de dinars à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg).

Toujours selon ce même document, les impayés des clients ont atteint 78,69 millions de dinars, ce qui a obligé la société à faire des provisions de 17,3 millions de dinars. Les commissaires aux comptes ont aussi affirmé qu’il y a des comptes non justifiés d’un montant de 4,3 millions de dinars.

Des chiffres confirmés par le rapport sur les entreprises publiques publié fin 2022, qui présente pratiquement les mêmes chiffres alors que les états financiers publiés quelques mois plus tard. Cependant, le rapport précise le détail de l’endettement d’El Fouladh.

La société aurait des dettes de 71,1 millions de dinars envers l’État, 188,1 millions de dinars envers les banques locales, 145 millions de dinars envers les établissements publics (hors CNSS), 107 millions de dinars envers la CNSS et 28,7 millions de dinars envers ses fournisseurs.

Toujours selon ce même rapport, l’effectif est passé de 942 agents fin 2020 à 1.018 agents fin 2021.

I.N.