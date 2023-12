Copernicus : l'année 2023 est la plus chaude de l'histoire

La vice-présidente du service européen Copernicus sur le changement climatique affilié au programme Copernicus, Samantha Burgess, a annoncé que l’année 2023 sera la plus chaude de l’histoire en raison des fortes températures enregistrées durant cet automne.

Dans un communiqué de presse du 6 décembre 2023, Samantha Burgess a indiqué que six températures records ont été enregistrées durant la même année. « Les températures globales extraordinaires de novembre, y compris deux journées ayant enregistré 2° Celsius (C) plus élevés qu'en temps d'avant l'industrialisation, signifient que 2023 était l'année la plus chaude de l'histoire », a-t-elle ajouté.

Ainsi, l’année 2023 dépasse l’année 2016 qui était considérée jusqu’à maintenant la plus chaude de l’histoire. Le service Copernicus sur le changement climatique a expliqué, dans le même communiqué, que la température moyenne en dessous de la surface était de 14,22° C, soit plus de 0,85° C par rapport à la période 1991-2020 et 0,32° C de plus que le mois de novembre 2020 considéré comme étant le plus chaud. Novembre 2023 était plus chaude de 1,75° C que ceux de la période 1850-1900, c'est-à-dire, la période précédant l'industrialisation.

Pour ce qui est de l'année 2023, la période janvier-novembre est la plus chaude avec des températures supérieures à la période 1850-1900 de 1,46° C et 0,13° C que la même période de 2016. Copernicus a rappelé que le phénomène El Niño continuait à être enregistré au niveau de l’océan Pacifique pouvant conduire à d’autres hausses des températures.





