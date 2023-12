Nabil Ammar reçoit Khelil Chaïbi

Imprimer

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, Nabil Ammar, a reçu mercredi 5 décembre 2023, le président de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI), Khelil Chaïbi, qui était accompagné du directeur général et du secrétaire général de la chambre.

« La rencontre a permis de passer en revue les principales activités de la CTFCI et d’examiner les moyens à même d’impulser les investissements étrangers dans le pays, et ce conformément au rôle qu’assure le ministère en matière de diplomatie économique, selon une approche interactive associant les entreprises économiques des deux secteurs public et privé », a indiqué un communiqué du ministère.

Le même document précise qu’« il a été convenu de poursuivre la coordination entre le ministère et la CTFCI et d’identifier un programme de travail commun pour la période à venir ».

D’après communiqué