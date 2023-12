FMI, Dalila Ben Mbarek Msaddek, Borhen Bsaies … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 5 décembre 2023 :

Kaïs Saïed : les lois obsolètes doivent être révisées !

Le président de la République Kaïs Saïed a effectué, mardi 5 décembre 2023, une visite inopinée dans le gouvernorat de Béja, d'après un communiqué publié ce soir par Carthage. Dans un premier temps, le président de la République a inspecté l’état de deux entrepôts municipaux, qui regorgent d’objets saisis, dont certains datent de plus de vingt ans. Le président de la République a estimé que cette situation ne peut durer. “Il faut trouver une solution et faire adapter les textes de loi aux problématiques réelles. L’Etat peut récupérer et exploiter les objets saisis non réclamés et non régularisés. Si les textes de loi, notamment les lois douanières, deviennent obsolètes, il faut les amender et les réviser”.

Report de la visite d'une délégation du FMI

La visite d’une délégation du Fonds monétaire international (FMI) en Tunisie prévue à partir du 5 décembre jusqu’au 17 décembre 2023, et annoncée par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane El Abassi mi-octobre dernier, a été reportée. C’est ce qu’a indiqué, mardi 5 décembre 2023, une source bien informée à Business News, en affirmant que ce report est causé par la situation mondiale actuelle, et en particulier la guerre à Gaza. Et de spécifier qu’aucune nouvelle date n’a été choisie, notant que « le calendrier est piloté par le FMI d’un commun accord avec les pays membres ».

Dalila Ben Mbarek Msaddek laissée en liberté

La membre du comité de défense des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, Dalila Ben Mbarek Msaddek, a été laissée en liberté, mardi 5 décembre 2023, après son audition par le juge d’instruction. Me Ben Mbarek Msaddek est poursuivie pour son passage dans l’émission « 100 dkika » de Borhen Bsaies, diffusée sur Hannibal TV. L’affaire, instruite par le parquet, est sur la base du décret 54, des articles 13 et 87 de la loi sur la protection des données personnelles et de l’article 315 du Code pénal.

Borhen Bsaies laissé en liberté

Le journaliste et animateur, Borhen Bsaies, a été laissé en liberté, mardi 5 décembre 2023, après son audition par le juge d’instruction. Dans un post Facebook en date du 30 novembre, l’animateur avait expliqué qu’il faisait face à une longue liste de charges et que l’enquête dont il fait l’objet concerne également l’avocate et membre du comité de défense des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, Dalila Ben Mbarek Msaddek et cela suite à l’intervention de cette dernière dans l’émission « 100 dkika » diffusée sur Hannibal TV.

Repli de l’inflation à 8,3% au mois de novembre 2023

L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie s’est replié à 8,3% au mois de novembre 2023 contre 8,6% au mois d’octobre 2023. C'est ce qu'indique un communiqué daté du 5 décembre 2023 de l'Institut national de la statistique (INS). Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre novembre et octobre de cette année comparé à la même période de l’année dernière.