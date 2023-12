Kaïs Saïed : les lois obsolètes doivent être révisées !

Le président de la République Kaïs Saïed a effectué, mardi 5 décembre 2023, une visite inopinée dans le gouvernorat de Béja, d'après un communiqué publié ce soir par Carthage.

Dans un premier temps, le président de la République a inspecté l’état de deux entrepôts municipaux, qui regorgent d’objets saisis, dont certains datent de plus de vingt ans.

Le président de la République a estimé que cette situation ne peut durer. “Il faut trouver une solution et faire adapter les textes de loi aux problématiques réelles. L’État peut récupérer et exploiter les objets saisis non réclamés et non régularisés. Si les textes de loi, notamment les lois douanières, deviennent obsolètes, il faut les amender et les réviser”.

Le chef de l’Etat s’est, également, rendu dans un entrepôt de fourrages, puis à la société tunisienne du sucre. Il a échangé avec les ouvriers et pris connaissance de leurs préoccupations, toujours selon la même source. Dans ce contexte, il a incité les ouvriers à travailler davantage pour développer sa production et éviter la cession de l’entreprise.





