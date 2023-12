Ahmed Chafter : 25 personnes riches sont responsables des pénuries en Tunisie

Le membre de la campagne explicative du président de la République, Kaïs Saïed, et soutien au pouvoir en place, Ahmed Chafter a considéré que 25 personnes riches en Tunisie étaient des contrebandiers et responsables de la corruption et des pénuries.

S’exprimant le 5 décembre 2023 durant « Fi 90 Dkika », animée par Faiza Arfaoui et diffusée sur IFM, Ahmed Chafter a considéré que la crise actuelle était le fruit du cumul de la richesse par une poignée de personnes que ce soit à l’échelle internationale ou nationale. « 90% des richesses mondiales sont exploitées par une poignée de personnes. Le même phénomène peut être observé en Tunisie… Les 25 premières fortunes en Afrique du Nord sont tunisiennes, soit avant les fortunes du Maroc, de l’Algérie, de l’Égypte et de la Libye… Il s’agit de contrebandiers », a-t-il ajouté.

Ahmed Chafater a affirmé que ces 25 personnes étaient à l’origine de la dégradation morale et éthique en Tunisie. Il a considéré que ces fortunes avaient contribué à la prolifération de la corruption et s’adonnaient à l’évasion fiscale. « Ils sont en grande partie responsables des pénuries... Il y a une gestion de stocks », s’est-il exclamé.

Citant l’exemple du sucre, Ahmed Chafter a affirmé que le ministère du Commerce injectait dans le marché des quantités plus que suffisantes, mais qu’il y avait malgré cela une pénurie. Il a estimé que ce phénomène démontrait une défaillance liée à de la contrebande et au marché parallèle. La défaillance pourrait être du côté du gouvernement d’après lui. Il a expliqué que le processus du 25-Juillet n’a pas encore achevé la mise en place des institutions, considérant que les législations permettant de réaliser un véritable développement n’ont pas encore été promulguées.