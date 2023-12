Sit-in de soutien à Dalila Ben Mbarek Msaddek

Le Front de salut national a organisé, mardi 5 décembre 2023, un sit-in de soutien à l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek qui comparaît aujourd’hui, une deuxième fois, devant le juge d’instruction.

Dalila Ben Mbarek Msaddek fait l’objet d’une enquête pour : utilisation préméditée des réseaux et systèmes d’information et de communication pour produire, diffuser et préparer des fausses informations et des allégations mensongères dans le but de diffamer autrui et porter atteinte à la sécurité publique. L’objectif est de viser un fonctionnaire public et de réviser des données personnelles concernant des poursuites pénales et violer les décisions émanant des autorités compétentes en vertu du décret 54.

Elle avait comparu, le 28 novembre, devant le juge d’instruction du 21e bureau près le Tribunal de première instance de Tunis et laissée en liberté à la suite de son audition.

L’avocate avait alors été interrogée dans le cadre d’une affaire initiée par le ministère public, pour avoir dévoilé à l’opinion publique que le comité de défense a fait la demande d’auditionner les diplomates étrangers, dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État.

M.B.Z