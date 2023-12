Report de la visite d'une délégation du FMI

Ainsi, et toujours selon notre source, il s’agit d’une décision collégiale prise d’un commun accord entre les deux parties pour ajourner cette visite. Selon les observateurs, ce report arrange les deux parties : la partie tunisienne vu la situation politique et les réticences au plus haut niveau et la partie FMI qui veut temporiser la visiter jusqu’à l’adoption de la loi de finances 2024, le tout sachant que le pays s’apprête à tenir des élections locales.