Docteurs au chômage, UGTT, accord avec la Turquie … Les cinq infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 4 décembre 2023.

Noureddine Taboubi : l'UGTT restera fidèle à la patrie et à ses martyrs

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi a salué les martyrs parmi les militants syndicalistes pour leur sacrifice et leur engagement envers la Tunisie et la centrale syndicale.

Détails de la révision de l’accord de libre-échange avec la Turquie

La révision de l’accord de libre-échange entre la Tunisie et la Turquie a été signée, dimanche 3 décembre 2023, par la ministre du Commerce et du Développement des exportations Kalthoum Ben Rejeb et son homologue turc Omer Bolat.

Une révision qui vise à diminuer le déficit commercial avec la Turquie et à protéger l’industrie tunisienne via trois mesures essentielles.

Le quota d’huile d’olive à quinze dinars le litre sera issu de la nouvelle récolte

Le PDG de l'Office national de l'huile, Hamed Dali, est revenu, lundi 4 décembre 2023, sur l’annonce faite le weekend dernier par le ministère de l’Agriculture sur le fait que l’État tunisien va assurer la disponibilité de 10.500 tonnes d’huile d’olive extra vierge dans des bouteilles d’un litre au prix de quinze dinars le litre.

Docteurs au chômage : la députée Awatef Cheniti en larmes

La députée de la circonscription électorale Béja Sud-Teboursouk-Thibar et assesseure de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) chargée des affaires des députés, Awatef Cheniti a lancé un cri de détresse quant à la situation des docteurs chômeurs en Tunisie.

Exécution du budget de l’État : le point sur les résultats provisoires à fin septembre 2023

Le ministère des Finances vient de publier les résultats provisoires de l’exécution du budget de l’État à fin septembre 2023. Des chiffres qui font état d’un déficit budgétaire en baisse de -64,91% par rapport à la même période un an auparavant.