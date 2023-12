Ajbouni : celui qui refuse l'injustice envers les Palestiniens doit refuser celle infligée à ses concitoyens

L’ancien député Attayar, Hichem Ajbouni a publié un statut, lundi 4 décembre 2023, saisissant l’occasion de l’accueil réservé par le président de la République aux blessés palestiniens, pour lui rappeler qu’il faut faire preuve de cohérence et éviter ainsi l’injustice visant les citoyens tunisiens.

En effet, Hichem Ajbouni a rappelé que le président de la République avait promis aux blessés palestiniens qu’il allait déployer tous les efforts nécessaires pour les réunir avec les membres de leurs familles, alors que l’ancien député Zied Ghanney est toujours empêché de se réunir avec ses enfants et son épouse à cause de son interdiction de voyager injustifiée.

« Vous avez envoyé un message à l’opinion publique internationale critiquant le fait qu'une mère palestinienne amenée en Tunisie pour recevoir les soins soit privée de voir ses enfants, et vous avez promis d’œuvrer pour les réunir. Alors, pourquoi ne cherchez-vous pas à réunir la famille de Zied Ghanney et à lui permettre de retrouver son fils et sa fille ? J'espère que ce message vous parviendra et que vous prendrez la décision de mettre fin à l'injustice envers un citoyen tunisien et tous les citoyens tunisiens. Car celui qui refuse l'injustice envers la Palestine doit également, par cohérence, refuser l'injustice infligée à ses propres concitoyens dans son pays » , lit-on dans le statut de Hichem Ajbouni.

Interdit de voyager, le dirigeant du parti Attayar et ancien député Zied Ghanney n’a pas pu rejoindre son lieu de travail en France, avec son épouse et ses enfants depuis des mois.

L’ancien élu avait été interdit de voyage le 9 juillet 2023, sur la base d’une décision judiciaire émise, le 25 juin 2023, par le doyen des juges d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis.

S.H