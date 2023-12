Docteurs au chômage : la députée Awatef Cheniti en larmes

La députée de la circonscription électorale Béja Sud-Teboursouk-Thibar et assesseure de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) chargée des affaires des députés, Awatef Cheniti a lancé un cri de détresse quant à la situation des docteurs chômeurs en Tunisie.

S’exprimant le 4 décembre 2023 durant la plénière dédiée au budget du ministère de l’Enseignement supérieur, Awatef Cheniti a remis en question la crédibilité du dernier concours concernant les docteurs. Elle a affirmé que les recrutements étaient influencés par le népotisme.

« Je ne devrais pas être ici… Ma place est dans un laboratoire ou à l’université… L’ancien chef du gouvernement nous avait rendu visite lors du sit-in au ministère… On nous a promis le recrutement de 800 personnes en 2020 et de 800 autres en 2021… Un collègue à moi, en situation de handicap et docteur en beaux-arts, n'a pas été retenu… Ceux ayant réussi le concours ne le méritent pas… Il s’agit de personnes ayant des connexions au niveau des laboratoires », a-t-elle déploré.

Awatef Cheniti a critiqué l’attitude des banques. S’adressant au ministre de l’Enseignement supérieur, Moncef Boukthir, elle a éclaté en larmes tout en s’exclamant : « On nous appelle à créer des projets. En sollicitant l'appui des banques, on nous demande des garanties, c’est-à-dire, que le diplôme de doctorat, en Tunisie, n’est pas une garantie ! Il ne vaut rien… Les docteurs, aujourd’hui, travaillent en tant que serveurs... Les docteurs sont devenus des maçons… L’élite, dont les mères ont travaillé en tant que femmes de ménage ou ouvrières agricoles et autres secteurs ».

Awatef Cheniti a indiqué que les docteurs étaient devenus la risée des Tunisiens. Ils sont victimes d’une grande injustice et de discrimination en raison de leurs origines. Elle a rappelé que près de quatre mille personnes ont fait des études de dix et douze ans après avoir obtenu le baccalauréat afin de devenir docteur et ont fini par être des chômeurs. Elle a appelé le président de la République, Kaïs Saïed, à intervenir afin de débloquer la situation.







