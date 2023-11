Aggravation du déficit commercial mensuel de près de 27% entre septembre et octobre 2023

Le déficit commercial mensuel s'est dégradé de 26,79% en octobre 2023 par rapport à un mois auparavant, a indiqué, lundi 27 novembre 2023 dans un communiqué, l'Institut national de la statistique (INS). Il s’est établi à 2.000,8 millions de dinars (MD) au mois d’octobre 2023 contre 1.578 MD au mois de septembre 2023.

Le taux de couverture des importations par les exportations a perdu de 4,5 points en octobre 2023 par rapport à septembre, pour atteindre 71,7%.

Selon ce même document, le mois d'octobre a été marqué par des évolutions contrastées des flux croisés du commerce extérieur. Ainsi, alors que les exportations ont enregistré une progression mensuelle modeste de 0,5%, les importations ont affiché une hausse bien plus forte de 6,8%.

Hors produits énergétiques, les exportations ont reculé de 2,1%, tandis que les importations ont augmenté de 9,2%.

Ainsi, en octobre, les exportations ont augmenté de 0,5 point en variation mensuelle. Les exportations ont diminué dans la plupart des secteurs, à l’exception du secteur de l'énergie qui a connu une augmentation significative de 87%, expliquant dans une large mesure cette légère augmentation au niveau global des exportations.

Le secteur des industries mécaniques et électriques a connu une baisse de 2,2%, principalement due à une diminution des exportations de fils et câbles conducteurs. De même, affecté par une baisse des exportations des légumes et des produits de biscuiterie, le secteur de l'agriculture et des industries agroalimentaires a enregistré une baisse pour le deuxième mois consécutif, avec un taux de 2,7%. Le secteur des mines, des phosphates et dérivés a également reculé de 1,2%.

Les exportations du secteur du textile, de l'habillement et du cuir, ont baissé de 1,3%. Cette évolution est le résultat d’une baisse de 3,9% du secteur du textile et de l'habillement atténuée par une augmentation de 10% du secteur du cuir et des chaussures.

Pour leur part, les importations ont enregistré une augmentation significative de 6,8%. Cette progression à la hausse a touché tous les groupes de produits, à l’exception des produits énergétiques qui ont connu une baisse de 3,6%.

Les deux tiers de la hausse globale des importations proviennent des achats de biens d'équipement, qui ont augmenté de 34,2% après avoir fléchi en septembre. Les importations de biens de consommation ont également augmenté, plus modestement, de 4%, notamment en raison de la hausse des achats de produits pharmaceutiques et de pièces automobiles.

Par ailleurs, les importations alimentaires ont augmenté de 12,6%, tirées par des approvisionnements en sucre et huiles végétales. En revanche les importations de matières premières ont quasiment stagné (+0,2%).

S’agissant de la répartition géographique, il en ressort que les exportations vers l'Union européenne (UE) ont globalement diminué de 3,7%. Les baisses les plus significatives ont été observées avec Italie (-22,5%) et avec l’Allemagne (-8%), En revanche elles ont augmenté vers l'Espagne de 43,4% et vers la France de 1,5%. Les exportations vers les pays du Maghreb ont baissé de 7,4%, principalement vers la Libye, reculant de 20,8%. Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 32%, celles vers la Turquie de 43,8% et celles vers la Russie de 8,7%. En revanche, les exportations ont nettement augmenté vers la Suisse (+175,2%) et le Royaume-Uni (+18,3%).

Par ailleurs, les importations depuis l'Union européenne ont diminué de 1,3%. Cette baisse est principalement due à des baisses des flux depuis l'Italie (-25,7%) et les Pays-Bas (-27%), compensée par des hausses depuis l’Espagne (+39%), la France (+3,4%) et l'Allemagne (+3%).

De même, les importations depuis les pays du Maghreb ont chuté de 43,9%, principalement depuis l'Algérie qui a enregistré une baisse de 51,2%.

En revanche, les importations en provenance de Russie ont bondi de 67,3%, celles de Chine de +23,6%, et celles de Turquie de +26,9%.

D’après communiqué