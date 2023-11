Kaïs Saïed, Ben Fadhel, Charfeddine… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 25 au 26 novembre 2023 :

Kaïs Saïed à Rabie El Majidi : cessez avec vos appels d’offres qui n’ont aucun sens !

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, tard dans la soirée de vendredi 24 novembre 2023 (vers 3 heures du matin), à l'entrepôt de la Société des transports de Tunis (Transtu) de Bab Saadoun. « Nous allons constater l’état des bus, du transport et de la corruption ayant détruit l’entreprise… Les bus sont présents… Il y a des épaves… Certaines lignes doivent être réinstaurées… Les pièces de rechange sont là, mais malheureusement, il y a des vols… Ici, c’est la Transtu, mais la même chose peut être constatée au niveau des sociétés régionales de transports… On devrait la baptiser Société d’assassinat du Transport », a dit le Président.

Ben Fadhel accusé de blanchiment d’argent, d'association de malfaiteurs et d'infractions douanières

Un mandat de dépôt a été émis à l’encontre du coordinateur général d’Al Qotb, Riad Ben Fadhel, a annoncé le parti vendredi 24 novembre 2023. L’avocat et membre du comité de défense de ce dernier, Ayachi Hammami, a indiqué que le dossier de son client faisait plus de 1.000 pages. Dans une déclaration accordée le 25 novembre 2023 à Kashf Media, Ayachi Hammami a précisé que son client faisait face à plusieurs charges, dont le blanchiment d’argent, association de malfaiteurs ou encore des infractions douanières. L’avocat a expliqué que la défense a demandé le report de l’audition de son client afin de pouvoir étudier le dossier.

Ridha Charfeddine de nouveau placé en garde à vue

Le directeur général d’Unimed et ancien député Nidaa Tounes, Ridha Charfeddine a été de nouveau placé en garde à vue, tard dans la soirée de vendredi 24 novembre 2023, apprend Business News de sources proches du dossier. Vendredi, M. Charfeddine avait été auditionné dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État et le juge du pôle antiterroriste a décidé de le laisser en liberté. Arrêté depuis le 10 novembre, l’homme d’affaires se pensait libre. Sauf que ses avocats et lui ont été informés dans l’après-midi qu’il était convoqué pour être auditionné par la brigade d’investigations dans les crimes financiers à El Gorjani.

Boughdiri : le faible taux de participation à la consultation sur l'éducation est dû à la situation à Gaza

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri a indiqué que le faible taux de participation à la consultation nationale sur la réforme de l'enseignement résultait en partie de la guerre à Gaza. Dans une déclaration médiatique du 25 novembre 2023, Mohamed Ali Boughdiri a considéré que les Tunisiens s’étaient focalisés sur la situation à Gaza à un point d’oublier la consultation. « Il est temps de se consacrer à la chose », a-t-il ajouté.

Levée du pont mobile de Bizerte ce soir

Le gouvernorat de Bizerte a annoncé la levée du pont mobile, à partir de 22h jusqu'à 23h, dimanche 26 novembre 2023, suite à une demande des services de la direction régionale de l'Équipement à Bizerte. Le gouvernorat de Bizerte a appelé tous les utilisateurs du pont, en particulier les piétons, ainsi que les propriétaires de voitures et de véhicules, à faire preuve de vigilance, en respectant les signaux des agents de la circulation qui seront chargés de réguler la circulation à cet endroit.