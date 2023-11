Canoë : Ghailene Khattali se qualifie aux JO-2024

Le Tunisien Ghailene Khattali a assuré sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, après avoir remporté, vendredi 24 novembre 2023, la médaille d'or de l'épreuve de canoë (C1 1000 m) des championnats d'Afrique de canoë-kayak, organisés à Jabi Lake de Abuja, au Nigeria.

La sélection tunisienne avait par ailleurs remporté, lors de la première journée, quatre médailles (deux médailles d’argent et deux médailles de bronze).





Les deux médailles d'argent ont été décrochées par les paire Ghaylène et Adlène Khattali (canoë 500 m double) et Mohamed Ali Mrabet et Slaheddine Maknine (kayak 500 m double) tandis que le bronze est revenu à la paire Ranim Kamerji-Sabiha Ben Othmene au Kayak 500 m double et à Sabiha Ben Othmane au kayak 500 m individuel.





S.H