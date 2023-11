Ons Jabeur simpose face à Vondrousova et fait don dune partie de ses gains aux Palestiniens

La tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur s’est imposée, dans la nuit de mercredi à jeudi 2 novembre 2023, face à la Tchèque, Marketa Vondrousova, lors de son deuxième match aux WTA Finals, en deux sets : 6-4 ; 6-3. Ons Jabeur affrontera pour son troisième et dernier match en phase de poule, la Polonaise, Iga Swiatek.

Prise par l’émotion après sa victoire, Ons Jabeur a annoncé les larmes aux yeux qu’elle était très heureuse de son résultat, mais qu’elle ne l'est pas ces derniers temps. « La situation dans le monde m’attriste… C’est très dur de voir des enfants et des bébés mourir chaque jour. C’est déchirant. J’ai décidé de faire don d’une partie de mon prize money pour aider les Palestiniens... Il ne s’agit pas d’un message politique, il s’agit d’humanité ».

Ons Jabeur s’était exprimée au début de l’offensive israélienne contre Gaza. Rappelant que les Palestiniens subissaient une injustice depuis 75 ans, elle a déclaré : « Ce que subissent les civils est incroyable, quelle que soit leur religion, ou leur origine. La violence n'aboutira jamais à la paix. Je ne peux pas soutenir la violence, mais je ne peux pas supporter de voir des gens se faire prendre leurs terres. Il est nécessaire de comprendre le contexte... Chacun a besoin et mérite la paix. Arrêtez la violence et liberté pour la Palestine », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Une publication qui lui a valu une plainte de la Fédération israélienne de tennis, demandant à la WTA de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de la Tunisienne. Le président de cette fédération, Avi Peretz a déclaré : « Cette joueuse de tennis incite et soutient une organisation terroriste meurtrière et nazie. Nous sommes heureux qu’elle soit en minorité par rapport aux athlètes sensés du reste du monde ».

A la suite de cette plainte, les autorités tunisiennes ont affiché leur soutien à la tenniswoman ainsi qu’à tous les sportifs tunisiens qui ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens.

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine:



“I am very happy with the win but I haven't been very happy lately. The situation in the world doesn't make me happy... I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU