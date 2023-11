Palestine, évasion, ARP, virus du Nil occidental… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 1er novembre 2023 :





La Tunisie se prépare à accueillir des blessés palestiniens

La Tunisie a déployé un hôpital de campagne apte à accueillir des blessés palestiniens, dans un site appartenant à l’hôpital régional d’El Yasminet (gouvernorat de Ben Arous), possédant une capacité de 120 lits outre divers autres services hospitaliers.

Kaïs Saïed : il ne s’agit pas d’une évasion, on les a fait fuir !

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu aujourd’hui, mercredi 1er novembre 2023, le ministre de l’Intérieur Kamel Feki au palais de Carthage pour revenir sur l’évasion de la Mornaguia.

« Il ne s’agit pas d’une évasion, on les a fait fuir. Les photos qui ont été diffusées n’ont aucun fondement et n’auraient jamais dû circuler. Le but derrière la diffusion de ces images a été de brouiller les investigations. Toutes les preuves montrent que cette opération a été préparée depuis des mois », a déclaré Kaïs Saïed d’après une vidéo publiée ce soir par les services de communication de Carthage.

Le fabricant des fenêtres de la prison de la Mornaguia : l'évasion est impossible !

Le fabricant des fenêtres de la prison civile de la Mornaguia, Lotfi Ben Salem a assuré que les fenêtres et les portes de l'établissement étaient blindées. Néanmoins, il a expliqué que celles-ci devaient être entretenues. Il a remarqué des traces de rouilles sur les photos de la fenêtre par laquelle les cinq terroristes se sont enfuis à la date du 31 octobre 2023.

ARP : les limogeages décidés par Brahim Bouderbala

D’après le Journal officiel de la République tunisienne publié le 31 octobre 2023, le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Brahim Bouderbala a décidé de limoger cinq personnes. Trois d’entre elles faisaient partie du secrétariat général de l’ARP.

Des cas d’infection au virus du Nil occidental constatés à Monastir, Gabès, le Kef et Sfax

L’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), a indiqué, dans un rapport publié le 28 octobre 2023, que dix cas d’infection au virus du Nil occidental (VWN) ont été enregistrés dans le pays.