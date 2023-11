La Jordanie rappelle son ambassadeur à Tel Aviv

Imprimer

Le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Al Safadi a rappelé, mercredi 1er novembre 2023, l’ambassadeur du Royaume hachémite à Tel Aviv, a annoncé l’agence de presse jordanienne Petra.

Le ministre jordanien a exprimé son rejet de la guerre que mène Israël dans la bande de Gaza tuant des innocents et a pointé une catastrophe humanitaire sans précédent et de dangereuses possibilités d’expansion qui menacent la sécurité de la région tout entière et la paix internationale.

Il a signifié son opposition au renvoi en Jordanie de l’ambassadeur d’Israël qui a déjà quitté le Royaume demandant aux autorités compétentes d’en informer le ministère israélien des Affaires étrangères.

Le ministre jordanien a indiqué, selon l’agence Petra, que le retour des ambassadeurs dans leurs représentations respectives serait conditionné par un arrêt de la guerre israélienne contre Gaza et la suspension des mesures restrictives qui privent les Palestiniens de leur droit à la nourriture, à l’eau, aux médicaments et de leur droit à vivre en sécurité et dans la stabilité sur leur territoire national.

D’autres pays ont annoncé des décisions similaires, notamment le Chili, mais la Jordanie est le premier pays arabe à rappeler son ambassadeur en Israël.

N.J