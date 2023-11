Le Chili rappelle son ambassadeur en Israël

Le Chili a rappelé, hier, mardi 31 octobre 2023, son ambassadeur en Israël. « Compte tenu des violations inacceptables du droit international humanitaire commises par Israël dans la bande de Gaza, le gouvernement du Chili a décidé de convoquer l'ambassadeur du Chili en Israël, Jorge Carvajal, à Santiago pour consultations » précise un communiqué du ministère chilien des Affaires étrangères.

Le Chili dit fermement condamner les opérations militaires d’Israël qui s’apparentent à « une punition collective de la population civile palestinienne à Gaza » pointant le non-respect des normes fondamentales du droit international, réitérant enfin son appel à un cessez-le-feu humanitaire.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement chilien avait souligné reconnaitre le droit de l'État d'Israël et de l'État de Palestine à coexister en paix, « à l'intérieur de frontières sûres mutuellement convenues et internationalement reconnues, conformément aux dispositions des résolutions adoptées par les Nations Unies ».

La Bolivie a également annoncé, hier, la rupture de ses relations diplomatiques avec l’État juif. Le vice-ministre des Affaires étrangères Freddy Mamani, a affirmé que cette décision intervient en réponse à « l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza ».

Il y a de cela deux semaines, la Colombie a décidé la suspension de ses relations avec Israël. Le président colombien Gustavo Petro avait, alors, annoncé que son pays ne pourrait soutenir le génocide, appelant l’Amérique latine à faire preuve de solidarité envers la Colombie.

M.B.Z