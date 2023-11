Le fabricant des fenêtres de la prison de la Mornaguia : l'évasion est impossible !

Le fabricant des fenêtres de la prison civile de la Mornaguia, Lotfi Ben Salem a assuré que les fenêtres et les portes de l'établissement étaient blindées. Néanmoins, il a expliqué que celles-ci devaient être entretenues. Il a remarqué des traces de rouilles sur les photos de la fenêtre par laquelle les cinq terroristes se sont enfuis à la date du 31 octobre 2023.

S’exprimant le 1er novembre 2023 durant « Saâ Saida » de Jaafar Guesmi sur Diwan Fm, Lotfi Ben Salem a considéré que les tâches de rouille ne justifiaient pas la chose. D’après lui, la partie qui a été découpée dans la fenêtre de la cellule ne permet pas à une personne de passer. « La distance entre chaque barreau et un autre devrait être de douze à onze centimètres. Or, on avait construit des fenêtres avec un espace de neuf à dix entre chaque deux barreaux », a-t-il dit.













Lotfi Ben Salem a assuré que le métal utilisé dans les fenêtres de la prison de la Mornaguia était de l’acier trempé et qu’on ne pouvait pas couper les barreaux qu’en utilisant un découpeur ou un chalumeau. Il a assuré qu’il était impossible de découper les barreaux avec des moyens précaires.

« Cette fenêtre ne peut pas faire passer une personne à moins de la découper entièrement. Elle fait 1,2 mètre par 0,7 mètre… D’après les photos, près de vingt centimètres seulement ont été découpés… Il est très difficile de s’échapper par cette fenêtre », a-t-il ajouté.

Dans une deuxième déclaration accordée à la même date à radio IFM, Lotfi Ben Salem a insisté sur la faible probabilité de s’échapper par la fenêtre. Il a expliqué que les détenus devront couper les barreaux sur six mois avec une scie à moins d’avoir eu un compresseur et un chalumeau. La chose nécessite un matériel spécifique qui fait beaucoup de bruit. Même à l’intérieur de la prison ce genre de matériel n’existe pas.

Lotfi Ben Salem a indiqué avoir installé les fenêtres en 2001. Il a expliqué que la fenêtre en question ne donnait pas directement accès à l’extérieur. À la sortie de la fenêtre, les prisonniers se retrouvent dans une aire à une distance de 150 mètres de la rue. Il a indiqué que la fenêtre se trouvait à plus de deux mètres du sol.











Pour rappel, Nader Ghanmi, Ameur Belaâzi, Ahmed Melki (alias Al Somali), Ahmed Melki et Alaeddine Ghazouani se sont enfuis de la prison de la Mornaguia durant la matinée du 31 octobre 2023. Ahmed Melki, à titre d’exemple, est directement impliqué dans les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Il a avoué avoir caché les armes utilisées dans les assassinats. Raed Touati, quant à lui, a fourni des informations ayant permis de déjouer des attaques terroristes supposées avoir lieu en Tunisie.





S.G