AMI Assurances : baisse du chiffre d'affaires de près de 16%

La société "Assurances Multirisques Ittihad" (AMI Assurances) vient de publier ses chiffres pour les neuf premiers mois de 2023.

Il en ressort que la compagnie a enregistré une régression de 16,4% de son chiffre d'affaires global pour cette période, atteignant 124,3 millions de dinars fin septembre 2023 contre 148,61 millions de dinars fin septembre 2022. En faisant abstraction des éléments non-récurrents (contrat important en assurance-vie de 34 millions de dinars (MD) en 2022, ndlr), le chiffre d’affaires aurait évalué de 8,5%, précise un communiqué boursier.

Dans le détail, l’assurance non-vie affiche un chiffre d’affaires de 107,7 MD fin septembre 2023 contre 103,32 MD un auparavant (+ 4,2%), provenant essentiellement de l’augmentation des primes émises des branches automobiles, transport et santé.

Les primes vie émises évoluent, quant à elle, de 45,28 MD fin septembre 2022 à 16,6 MD fin septembre 2023, enregistrant une baisse de 63,33%. Et de préciser que si on ne prend pas en considération les éléments exceptionnels précités plus haut, les primes auraient augmenté de 47%.

Les sinistres réglés totalisent 68,7 MD fin septembre 2023 contre 78,9 MD fin septembre 2022, en diminution de 13%. « Cette variation s’explique principalement par la baisse des règlements des sinistres automobiles de 12,3 MD, fruit de la politique de souscription prudente mise en œuvre par la compagnie », lit-on dans ce document.

Les revenus financiers ont augmenté de 4,9 MD, passant de 22,4 MD fin septembre 2022 à 27,3 MD fin septembre 2023. Les commissions ont augmenté de +7,3% grâce essentiellement à l’augmentation des primes émises auto et vie.