Hichem Ajbouni sur l’évasion des terroristes : arrêtez de nous prendre pour des abrutis !

L'ancien élu et figure d'Attayar, Hichem Ajbouni, a réagi, dans un post publié, ce mercredi 1er novembre 2023, sur les réseaux sociaux, à l’évasion de cinq terroristes de la prison de la Mornaguia.

Hichem Ajbouni semble ne pas adhérer à la thèse de l’évasion. Il a souligné, dans son post, qu’au centre pénitentiaire de la Mornaguia, les livres, les contenants et la nourriture sont passés au peigne fin, que les petits pois, les boulettes de viande et les fricassés, parmi d’autres plats, sont interdits tant le contrôle est strict.

« On passe la nourriture au crible mais cinq terroristes qui croupissaient dans des cellules d’isolement ont pu coordonner et opérer leur évasion, contourner toutes les portes, caméras, barrières, gardes et personnel de sécurité autour de la prison… arrêtez de nous prendre pour des abrutis » a écrit l’ancien député.

Le porte-parole de la direction générale des prisons, Ramzi El Kouki a indiqué, ce matin, que l’Inspection générale au sein du ministère de la Justice a été chargée de mener une enquête administrative suite à la fuite de la prison civile de la Mornaguia de cinq détenus appartenant à « Ansar Al Chariâa » et liés aux assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.

Il a affirmé que la ministre de la Justice, Leila Jaffel a ordonné à une équipe présidée par l’Inspectrice générale du ministère de se rendre à la prison de la Mornaguia et de mener l’enquête. La nouvelle avait suscité l’indignation et la colère de l’opinion publique. Les cinq détenus sont des leaders de l’organisation terroriste « Ansar Al Chariâa ».

Nader Ghanmi, Ameur Belaâzi, Ahmed Melki (alias Al Somali), Ahmed Melki et Alaeddine Ghazouani se sont enfuis de la prison de la Mornaguia durant la matinée du 31 octobre 2023. Ahmed Melki, à titre d’exemple, est directement impliqué dans les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Il a avoué avoir caché les armes utilisées dans les assassinats. Raed Touati, quant à lui, a fourni des informations ayant permis de déjouer des attaques terroristes supposées avoir lieu en Tunisie.

La ministre a, aussi, décidé de limoger le directeur de la prison. Ramzi El Kouki a précisé qu’un représentant du ministère public et un juge d’instruction près le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se sont rendus à la prison de la Mornaguia. Le représentant du ministère public près le tribunal de première instance de La Manouba a, également, visité la prison. Ils ont été chargés de mener une enquête judiciaire au sujet de cette évasion.

M.B.Z