Cette photo a été prise à Tunis, pas à Chicago

Une photo qui montre un panneau publicitaire sur la route a fait le tour sur le réseau X et a attiré l’attention des internautes. En effet, la photo montre un message fort au moment de la guerre en Palestine, où s’écrit en anglais : « No Halloween this year … the horror IS RËAL . », traduit en français en : « Pas d'Halloween cette année, l'horreur est réelle ». Le jeu de mot en anglais est évident et renvoie aux massacres commis par Israël à Gaza.

La photo, publiée sur le compte du commentateur politique américain Jackson Hinkle le 30 octobre 2023, a engendré plus de 6000 retweets et environ 700 commentaires. Selon lui, la photo a été prise à Chicago aux Etats-Unis. Il a ainsi ajouté en commentaire « Chicago stands with Palestine » en français « Chicago soutient la Palestine ».

Nous avons examiné l’image à l’aide de l’outil de l’image inversée de Google, qui a montré que la source de l’image n’est pas le compte du commentateur américain mais des comptes Facebook en Tunisie. Le slameur Hatem Karoui a déjà publié la photo le 25 octobre 2023, tout en soulignant que celle-ci a été prise en Tunisie. Puis, à travers les commentaires des internautes et une recherche sur Google maps on a pu identifier le lieu de la prise qui est au Boulevard Mohamed Bouazizi en direction de l’aéroport Tunis-Carthage, on a également vérifié sur place et le panneau existe toujours.

Le panneau ne montre que ce message « Pas d'Halloween cette année, l'horreur c’est ISRAËL » sans signature, on n’a pas pu identifier le propriétaire mais on a pu connaitre le lieu de la prise qui est à Tunis et non pas à Chicago.

Ce message de soutien intervient au moment où la bande de Gaza essuie des bombardements sans précédent. Simultanément à ce pilonnage maritime, terrestre et aérien, les communications et internet ont été coupés par l’armée israélienne. Plus de deux millions de personnes se retrouvent ainsi coupées du monde et décimées par les bombes.

Le dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza communiqué aux médias, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2023, fait état de plus 8.000 morts depuis le début de l’attaque de l’entité sioniste. Le ministère de la Santé précise que la moitié des victimes sont des enfants.

R.A.