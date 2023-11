Tozeur : cinq cas de contamination et un décès dus au virus du Nil occidental

Cinq cas de contamination et un décès dus au virus du Nil occidental ont été enregistrés à Tozeur, a annoncé le directeur régional de la Santé Yassine Sabri, mardi 31 octobre 2023.

Dans une intervention téléphonique sur Mosaïque FM, il a indiqué, au micro de Jihene Miled, que le premier cas de contamination avait été enregistré le 20 septembre puis un deuxième le 23 septembre et un troisième le 25 septembre… La première contamination au virus du Nil occidental a été détectée chez un nouveau-né qui a été envoyé et pris en charge par l’hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir, a-t-il précisé.





Le virus du Nil occidental appelé également fièvre du West Nile est une zoonose. Selon l’Organisation mondiale de la santé animale, elle est due au « Flavivirus apparenté aux virus de l’encéphalite St Louis, de l’encéphalite japonaise et de la fièvre jaune. La maladie touche les humains, les chevaux et quelques espèces d’oiseaux. La plupart des individus atteints présentent peu de signes cliniques ; des troubles neurologiques graves peuvent néanmoins survenir, entraînant parfois la mort. Le spectre d’hôtes du virus de la fièvre de West Nile est extrêmement large. Il se réplique chez les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les mammifères, les moustiques et les tiques ».

Interpellé sur les symptômes, le directeur régional de la Santé Yassine Sabri a affirmé que cette maladie à transmission vectorielle se transmettait à l’Homme par les piqures de moustiques provoquant des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe : fièvre, maux de tête, voire des convulsions dans certains cas.

Selon l’Organisation mondiale de la santé animale, « les personnes souffrant de symptômes graves représentent moins de 1% des cas ».

