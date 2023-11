Le directeur de la prison de la Mornaguia démis de ses fonctions

Le directeur de la prison de la Mornaguia a été démis de ses fonctions. Le porte-parole du Comité général des prisons et de la rééducation, Ramzi Kouki, a précisé, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que la ministre de la Justice a pris cette décision suite à l’évasion de cinq terroristes à l’aube de ce mardi 31 octobre 2023.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, dans la soirée, une série de limogeages. Ont été démis de leurs fonctions le directeur général des services spéciaux et le directeur central des renseignements généraux.

Aucun de ces limogeages n'a été accompagné des noms des personnes concernées. Les départements de l'Intérieur et de la Justice se sont contentés de signaler les postes des personnes limogées sans aucune information quant à leur identité.

On rappellera que le ministère de l’Intérieur a publié ce matin un avis de recherche concernant les évadés : Nadeur Ghanmi, Alaeddine Ghazouani, Ameur Belâzi, Ahmed Melki et Raed Touati. Tous sont des terroristes dangereux, impliqués notamment dans les affaires des assassinats de Mohamed Brahmi et Chokri Belaïd.

Toutes les unités de sécurité ont été mobilisées et les recherches intensifiées pour retrouver les fugitifs et les arrêter dans les plus brefs délais.

Dans le cadre de la coopération avec les unités de sécurité et de prévention des actes terroristes, le ministère appelle tous les citoyens, à signaler toute information permettant de capturer les cinq fugitifs. Le département appelle les citoyens à contacter rapidement l’un de ces numéros :

71 335 000

193 Garde nationale

197 Police

M.B.Z