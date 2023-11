Des élus défendant la cause palestinienne, mais incapables de hisser correctement un drapeau !

La question de la cause palestinienne fait rage en Tunisie depuis le début des bombardements de civils et des crimes de guerre signalés dans la bande de Gaza. L’horreur des images a poussé les élus à accélérer l’étude d’une proposition de loi de criminalisation de la normalisation.

Aujourd’hui, 31 octobre 2023, des élus ont essayé encore une fois de marquer le coup et de montrer qu’ils étaient extrêmement attachés à la cause palestinienne. Ils se sont tous mis derrière le drapeau palestinien. Mais, malheureusement pour eux, il s’est avéré que nos chers députés sont incapables de hisser correctement le drapeau d’un pays dont ils ne cessent de parler !

Le drapeau palestinien est assez reconnaissable. Il s’agit d’un rectangle se composant de quatre parties. On y trouve trois bandes horizontales. La première occupe le tiers supérieur du rectangle et est de couleur noire. La seconde est une bande blanche occupant le milieu du rectangle. Le tiers inférieur quant à lui est de couleur verte. La quatrième partie du drapeau est un triangle rouge se trouvant à gauche du rectangle.













Or, des photos publiées par la page officielle de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) montre un drapeau avec la bande verte en haut et la bande noire en bas. Il a donc été mis dans le sens inverse et tous nos élus présents sur place ne s’en sont pas rendu compte.













En consultant la diffusion en direct de la plénière de l’ARP, le drapeau est encore à l’envers et ceci après trois heures du début de la séance. D’ailleurs, le drapeau a été mis à l’envers puis abandonné puisque la plénière est presque désertique alors que les élus sont censés débattre de la loi de finances rectificative au titre de l’année 2023.

















S.G