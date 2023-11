Impliqués dans les assassinats de Belaïd et Brahmi : cinq terroristes s'évadent de la prison de la Mornaguia

Imprimer

Le ministère de l’Intérieur a lancé, mardi 31 octobre 2023, un avis de recherche concernant cinq criminels dangereux qui ont réussi dans l’aube à s’évader de la prison de la Mornaguia.

Les cinq évadés sont : Nadeur Ghanmi, Alaeddine Ghazouani, Ameur Belâzi, Ahmed Melki et Raed Touati. Ils sont impliqués dans les affaires des assassinats de Mohamed Brahmi et Chokri Belaïd.

Toutes les unités de sécurité ont été mobilisées et les recherches intensifiées pour retrouver les fugitifs et les arrêter dans les plus brefs délais.

Dans le cadre de la coopération avec les unités de sécurité et de prévention des actes terroristes, le ministère appelle tous les citoyens, à signaler toute information permettant de capturer les cinq fugitifs. Le département appelle les citoyens à contacter rapidement l’un de ces numéros :

71 335 000

193 Garde nationale

197 Police

Ou contactez l’unité de sécurité ou militaire la plus proche.

M.B.Z