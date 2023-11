Météo Tunisie : vents et tourbillons de sable dans le sud du pays

L’institut national de la météorologie (INM), a annoncé, dans son bulletin de l’après-midi de ce lundi 30 octobre 2023, des températures nocturnes se situant entre 18°C et 23°C dans le nord et les hauteurs, entre 23°C et 28°C dans le reste des régions atteignant 30°C dans le sud-est.

L'intensité des vents impose une vigilance près des côtes, sur les hauteurs et dans le sud, où ils sont accompagnés localement de tourbillons de sable.

M.B.Z