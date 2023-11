Après près de dix mois, rencontre entre Samir Majoul et Noureddine Taboubi

La situation économique et sociale en Tunisie a été l’objet d’une rencontre qui a réuni, lundi 30 octobre 2023, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, et le président de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), Samir Majoul, au siège du patronat.

Habitué à se réunir périodiquement, cette réunion et la première tenue entre les deux dirigeants depuis près de dix mois, la réunion tenue début janvier 2023 avec Najla Bouden.

À cette occasion, Noureddine Taboubi et Samir Majoul ont souligné la nécessité de préserver la pérennité des entreprises, les postes d’emploi et le pouvoir d’achat des salariés.

En outre, les deux dirigeants ont exprimé leur soutien inconditionnel à la cause palestinienne, au peuple palestinien et leur condamnation des agressions brutales contre les habitants de la bande de Gaza, appelant à l'arrêt immédiat de cette offensive, à la protection des civils palestiniens et à fournir l'aide humanitaire et vitale nécessaire.

I.N.