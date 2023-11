Haithem Zannad : 700 tonnes de thé noir et de thé vert seront distribuées prochainement

Le PDG de l'office du Commerce, Haithem Zannad a évoqué un problème d’approvisionnement en café, en riz et en thé. Il a assuré que l’office faisait tout ce qui était en son possible afin d’assurer la disponibilité de ces produits. Il a évoqué les difficultés financières auxquelles l’office faisait face.

Intervenant le 30 octobre 2023 durant « Sbeh Ness » de Jihen Miled sur Mosaïque Fm, Haithem Zannad a indiqué que dix conteneurs de thé ont été déchargés au port de Radès et qu’ils seront distribués après emballage. Il s’agit de 700 tonnes de thé noir et de thé vert. Haithem Zannad a précisé qu’une quantité de café arabica et robusta avait été acquise auprès du Brésil et de l’Ouganda et sera distribuée à partir de la deuxième moitié de novembre. Il s’agit de deux tonnes de café. Selon lui, cette quantité représente les besoins mensuels de la Tunisie. Les deux tonnes couvriront les besoins de décembre. Elles seront suivies d’autres livraisons.

« Nous faisons face à des difficultés quant au paiement des livraisons… Les contrats ont été conclus… Nous avons des engagements… Les fournisseurs exigent des lettres de crédit en raison des prêts conséquents contractés auprès des banques… Nous sommes en train de chercher des solutions afin de garantir un approvisionnement continu », a-t-il ajouté.

Haithem Zannad a révélé que le ministère du Commerce avait octroyé des autorisations exceptionnelles permettant au secteur privé de s’approvisionner directement en café. Il a rappelé que le prix du café était plafonné par l’État et que l’octroi des autorisations ne conduira pas à la hausse de prix.

Le DG de l’Office du commerce a indiqué que plusieurs décisions seront prochainement annoncées. Elles ont fait l’objet d’un conseil ministériel présidé par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani. Elles visent à impacter positivement l’approvisionnement des marchés en produits de base. Il a indiqué que l’Office de commerce renforcera le contrôle des circuits de distribution. Il a évoqué la spéculation comme l’un des facteurs de la pénurie, ainsi que le secteur industriel s’approvisionnant en grande quantité de produits destinés aux ménages.

Haithem Zannad a précisé que 3.500 tonnes de riz et 500 tonnes de thé étaient, actuellement, en cours d’acheminement vers la Tunisie. Elles arriveront à destination au cours du mois de novembre.

S.G