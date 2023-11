Non, cette vidéo n'a pas été truquée par les Palestiniens

Des comptes sur X (Twitter) proches des autorités israéliennes ont publié une vidéo sur le réseau social montrant des cadavres au sol, prétendant qu'il s'agissait de vidéos truquées créées par les Palestiniens pour induire en erreur sur le nombre de morts à Gaza.

Le compte d'Edy Cohen a partagé cette vidéo le 29 octobre 2023 sous le titre "Les mensonges des Palestiniens, un miracle en Palestine". Dans la vidéo, on peut voir des cadavres au sol, mais ce qui a attiré l'attention, c'est qu'ils semblaient bouger, ce qui a conduit certains à prétendre que la vidéo avait été truquée par les Palestiniens pour exagérer le nombre de martyrs. Certains comptes ont commenté en disant : "C'est un film créé par des habitants de Gaza au sujet des martyrs". La vidéo a été diffusée dans le cadre d'une campagne utilisant le hashtag "Pallywood" qui remet en question l'existence de martyrs et de blessés dans la bande de Gaza, accusant les Palestiniens de faire de la mise en scène pour susciter la sympathie internationale.

Suite à la controverse suscitée par la vidéo, nous avons examiné la séquence à l’aide de l’outil InVid et il est apparu que la vidéo avait été tournée en Égypte il y a dix ans et qu'il s'agissait d'une mise en scène. Ainsi les allégations publiées par les israéliens sont trompeuses, la vidéo avait été publiée le 28 octobre 2013 en Egypte et filmée par des étudiants.

En effet, des dizaines d'étudiants affiliés aux Frères musulmans ont organisé une manifestation massive devant le bâtiment de l'administration de l'université Al-Azhar. Le groupe d’étudiants n’avait pas pu obtenir de logement dans les résidences universitaires et pour cette raison ils ont décidé d’organiser cette manifestation avec la vidéo filmée dans la cour de l’université. Les étudiants affiliés aux Frères musulmans ont également bloqué la route permanente du campus de l'université Al-Azhar, provoquant des embouteillages des deux côtés.

Ces derniers jours, la bande de Gaza essuie des bombardements qualifiés de « sans précédent ». Simultanément à ce pilonnage maritime, terrestre et aérien, les communications et internet ont été coupés par l’armée israélienne. Plus de deux millions de personnes se retrouvent ainsi coupées du monde et décimées par les bombes.

Le dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza communiqué aux médias, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2023, fait état de plus 8.000 morts depuis le début de l’attaque de l’entité sioniste.

Le ministère de la Santé précise que la moitié des victimes sont des enfants.

