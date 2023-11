Manifestation, soutien à Gaza, résolution onusienne… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 28 au 29 octobre 2023 :

Manifestation revendiquant l’expulsion des ambassadeurs d’Allemagne et des États-Unis à Tunis

Une manifestation de soutien au peuple palestinien a eu lieu, dimanche 29 octobre 2023, devant l’ambassade des États-Unis en direction de l’ambassade d’Allemagne. Les manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade américaine. Ils se sont dirigés vers l'ambassade d'Allemagne, en scandant des slogans appelant à l’expulsion des deux ambassadeurs ainsi qu’à la fermeture de leurs ambassades. Ils ont estimé que les États-Unis et l’Allemagne sont complices des crimes commis par l’entité sioniste à Gaza. Parmi les slogans scandés, "Ni ambassade, ni ambassadeur... Biden, tu es un lâche...".

Report de la plénière sur la criminalisation de la normalisation

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a indiqué, aux députés que la plénière consacrée à la criminalisation de la normalisation serait reportée, sans préciser de date pour le report, apprend Business News, dimanche 29 octobre 2023, de source informée. La même source ajoute qu’une réunion du bureau de l’assemblée est prévue pour demain, lundi 30 octobre 2023. Elle sera dédiée à l’examen des correspondances officielles, mais aussi à la détermination d’une date pour la plénière, qui était initialement prévue le 30 octobre 2023.

Gaza - La Tunisie explique son vote d’abstention sur la résolution onusienne

L’ambassadeur de la Tunisie à l’ONU, Tarek El Adab a expliqué, vendredi 27 octobre 2023, à l’issue de l’abstention de la Tunisie lors du vote de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU demandant, entre autres, une trêve humanitaire à Gaza. Tarek El Adab a expliqué, à l’issue du vote, que « la situation alarmante et sans précédent à Gaza résulte de la poursuite de l’offensive brutale israélienne contre le peuple palestinien, du blocus imposé et de l’interdiction de tous les moyens de subsistance à la population, ce qui nécessitait une position plus claire ».

Gaza - Le bilan dépasse les 8.000 morts depuis le début de l’attaque

Le dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza communiqué aux médias, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2023, fait état de plus 8.000 morts depuis le début de l’attaque de l’entité sioniste. Le ministère de la Santé précise que la moitié des victimes sont parmi les enfants. Ces derniers jours, la bande de Gaza essuie des bombardements qualifiés de « sans précédent ». Simultanément à ce pilonnage maritime, terrestre et aérien, les communications et internet ont été coupées par l’armée israélienne.

Borrell : ce qui se passe à Gaza va à l'encontre du droit international humanitaire

Le Haut-représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell a indiqué que les actes ayant lieu à Gaza vont à l'encontre du droit humanitaire international. Dans un tweet du 28 octobre 2023, Josep Borrell a évoqué la mort de civils y compris des enfants. Il a, également, mentionné le blocus et la privation des habitants de Gaza d’eau potable, d’électricité et de nourriture.« Beaucoup trop de civils, dont des enfants, ont été tués. Cela va à l’encontre du droit humanitaire international ». Il a indiqué que l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) qualifiait la situation des Palestiniens de désespérée. Il est, aussi, revenu sur le bombardement massif de Gaza.