Cour pénale internationale : Israël doit respecter le droit international

Dans un point de presse tenu dimanche 29 octobre 2023, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a assuré que toute partie du conflit ne peut faire ce qu’elle entend pour parvenir à ses fins. Il a, également, indiqué qu’Israël se doit de respecter le droit international, et qu’elle doit assumer ses responsabilités aussi bien pénales que morales.

Le procureur de la Cour pénale internationale, qui n'a pas pu accéder à Gaza, a souligné, par ailleurs, dans une vidéo diffusée par la Cour pénale internationale sur son compte sur "X" (anciennement Twitter), l'importance de ne pas entraver la fourniture de l'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza.

Karim Khan a déclaré depuis le point de passage de Rafah: "la souffrance des enfants, des femmes, des personnes âgées et des hommes à Gaza est profonde, et il ne devrait y avoir aucun obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils."

Il a exprimé son espoir de visiter Gaza et Israël pendant sa mission dans la région. Karim Khan a ajouté : "Nous menons actuellement des enquêtes sur des crimes présumés en Israël depuis le 7 octobre, ainsi que sur d'autres liés à Gaza et la Cisjordanie."

