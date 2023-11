Gaza - Le bilan dépasse les 8.000 morts depuis le début de l’attaque

Imprimer







Le dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza communiqué aux médias, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2023, fait état de plus 8.000 morts depuis le début de l’attaque de l’entité sioniste.

Le ministère de la Santé précise que la moitié des victimes sont parmi les enfants.





Ces derniers jours, la bande de Gaza essuie des bombardements qualifiés de « sans précédent ». Simultanément à ce pilonnage maritime, terrestre et aérien, les communications et internet ont été coupées par l’armée israélienne. Plus de deux millions de personnes se retrouvent ainsi coupées du monde et décimées par les bombes.

S.H