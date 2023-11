Météo Tunisie : pluies faibles sur les hauteurs

L'Institut national de la météorologie (INM), annonce, dans son bulletin de ce dimanche 29 octobre 2023, que le temps sera partiellement nuageux, à parfois fortement nuageux avec des pluies faibles et locales sur les hauteurs ouest l'après-midi.







Le vent sera faible à modéré et dont la vitesse atteindra 40km/h près des côtes. La mer sera agitée au nord.





Les températures maximales oscilleront entre 28 et 33 degrés, et dans la limite de 26 degrés dans les hauteurs du centre ouest et atteindront 35 degrés dans l’extrême sud.





S.H