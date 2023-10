Mohamed Lahbecha tient « Al Chourouk » et une de ses journalistes pour responsables de toute atteinte à sa personne

Le directeur général du Centre des Arts, de la Culture et des Lettres "Ksar-Saïd", Imed Ben Soula a décidé de virer l’écrivain Mohamed Lahbecha, chargé des programmes au sein de « La maison du roman ». Ce dernier a affirmé, dans une publication Facebook du 24 octobre 2023, être la victime d’une campagne d’incitation et de faire l’objet d’une injustice. Mohamed Lahbecha a tenu le journal « Al Chourouk » et une journaliste y travaillant pour responsables de toute atteinte à sa personne.













À l’origine de cette histoire, une série d’articles publiés par le journal « Al Chourouk ». L'une des journalistes de cet établissement a rédigé et publié plusieurs textes affirmant que « La maison du roman » relevant du Centre des Arts, de la Culture et des Lettres et Mohamed Lahbecha normalisaient avec l’entité sioniste. Ce dernier a assuré que cette campagne médiatique était accompagnée de menaces visant le centre, mais aussi sa personne.

La journaliste avait indiqué qu’un livre dont Mohamed Lahbecha était l’auteur avait été publié par une plateforme israélienne baptisée « The Short Story Project ». L’écrivain a assuré avoir été contacté par une poètesse palestinienne du nom de Rim Ghanayim. Celle-ci avait l’habitude de traduire et de publier des textes en Tunisie. Il lui a demandé, par la suite, de supprimer ses textes de la plateforme israélienne. Il a rappelé avoir publié un communiqué à ce sujet afin d’expliquer la chose au grand public. Mohamed Lahbecha a publié une photo du communiqué en question daté du 6 mars 2021. Il y explique clairement les faits. Il a indiqué avoir demandé la suppression de publications de la plateforme. Il n’a pas signé de document autorisant la plateforme à partager ses écrits.

L’écrivain a poursuivi en précisant que son nom avait été mentionné dans la plateforme en tant qu'auteur et non membre du comité de rédaction. Il a assuré que la journaliste avait publié une vieille capture d’écran et que son nom n’y figurait plus. Mohamed Lahbecha a expliqué que la journaliste avait accusé La maison du roman d'avoir organisé une conférence portant sur un écrivain soutenant Israël. Or, il s'agit de Mario Vargas Llosa, écrivain péruvien connu pour ses critiques envers l'entité sioniste.









Mohamed Lahbecha a assuré qu'il soutenait la cause palestinienne et a rappelé avoir publié un communiqué de soutien au mouvement de résistance au nom de La maison du roman. La maison du roman a, aussi, soutenu publiquement l'écrivaine palestinienne Adeneya Chebli. Celle-ci devait recevoir un prix durant la Foire du livre de Francfort en Allemagne. Elle devait recevoir, le 20 octobre 2023, le prestigieux prix LiBeraturpreis à la Buchmesse qui se tient du 18 au 22 octobre. Selon les médias allemands, la cérémonie a été reportée, car le livre de l’écrivaine «Détail mineur» a été qualifié d’antisémite.

Mohamed Lahbecha a tenu la journaliste et « Al Chourouk » responsables de toute atteinte à sa personne. Il a affirmé qu'il ne comptait pas se taire face à cette injustice et cette campagne immorale, barbare et violente.





