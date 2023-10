La pénurie de café se poursuit

Le porte-parole de la Chambre nationale des propriétaires des cafés, Sadri Ben Azouz, a indiqué, lors de son intervention ce matin du mercredi 25 octobre 2023, dans l’émission « Sbeh Enness », sur Mosaïque FM, que le café et le thé manquent sur le marché.

« On ne trouve même plus le café à 19 dinars le kilo et les propriétaires des cafés se retrouvent à acheter le café plus cher, s’ils en trouvent, même dans le marché parallèle et cela dérange beaucoup. Si la pénurie se poursuit les prix dans les cafés seront augmentés (…) malheureusement nous ne détenons pas d’informations de la part de l’Office du commerce, ce que nous savons à travers les torréfacteurs, c’est que le produit manque, jusqu’à quand cela va durer, nous ne le savons pas » a-t-il précisé.

Le président de la Chambre régionale des cafés de Ben Arous, Nizar Sammari, avait indiqué, au mois de mai dernier, que l’Office du commerce importait des quantités insuffisantes de café ce qui impacte l’activité des torréfacteurs et celle des propriétaires de cafés. Il a noté que l’État devrait importer plus ou autoriser les torréfacteurs et propriétaires à importer eux-mêmes leurs besoins en café.

En février dernier, la Chambre des torréfacteurs a appelé à la libération totale et immédiate de la filière, compétitive par excellence, au niveau de l'approvisionnement en café vert ou au niveau de la fixation de prix de vente du café torréfié et soluble importé.

M.B.Z