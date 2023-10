Nabil Hajji considère la proposition de loi sur la criminalisation de la normalisation comme dangereuse

Imprimer

Le secrétaire général d’Attayar, Nabil Hajji, a commenté, mercredi 25 octobre 2023, la proposition de loi sur la criminalisation de la normalisation avec Israël notant que « malheureusement, ce projet a pour objectif de punir les Tunisiens ».

Invité de la Matinale de Shems FM, il a avancé, au micro de Wissal Kasraoui, que des projets de loi aussi sensibles ne devraient pas être discutés dans un contexte marqué par l’effervescence des émotions.

Sur demande des députés, l’examen de la proposition de loi sur la criminalisation de la normalisation avec Israël a été accéléré alors que les bombardements israéliens sur la bande de Gaza s’intensifient. L'enclave palestinienne non contrôlée par Israël est sous les feux de l’occupation depuis le 7 octobre 2023, date de lancement de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » par le bras armé du Hamas, les Brigades Al-Qassam, et d’autres factions palestiniennes, en réponse aux attaques de l’armée israélienne.

La proposition de loi a, d’ailleurs, été adoptée en commission après révision, mardi 24 octobre 2023. Les membres de la Commission des droits et libertés ont débattu de l’article 2 de la proposition de loi relatif à la définition des actes de normalisation des transactions commerciales et coopération, directes ou indirectes, avec l’entité sioniste. Ils ont souligné l’importance de mentionner l’aspect de la préméditation, d’alourdir davantage les peines qui seraient infligées aux acteurs de crimes de normalisation et de la nécessité de supprimer le principe de prescription.

Revenant sur les délibérations qui ont eu lieu autour de ce projet de loi, Nabil Hajji a indiqué que les parlementaires avaient mené des auditions desquelles ont été exclus les ministères de la Défense et des Affaires étrangères, historiens et experts en droit international, sans parler des composantes de la société civile.

Selon le politicien, la criminalisation de la normalisation devrait s’arrêter à l’État et ses institutions et par extension aux institutions économiques. « Nous avons des Tunisiens qui ont la nationalité israélienne. Arrêtons cette hypocrisie. Ces gens visitent La Ghriba ! », a-t-il signalé rappelant que « les Arabes de 1948 sont israéliens et que l’Autorité palestinienne, elle-même normalise avec Israël ».

Nabil Hajji a conclu en expliquant, qu’à son sens, la criminalisation de la normalisation devrait être appliquée aux institutions et non aux individus. « Prenons un simple exemple pour expliquer à quel point cette proposition de loi est dangereuse. Si un joueur de football tunisien est aujourd’hui recruté par un club étranger et que ce même club recrute plus tard un joueur israélien, le Tunisien se retrouverait sous le coup de cette loi », a-t-il déclaré.

N.J